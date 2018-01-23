Відповідне розпорядження опубліковане на сайті російського уряду.
Дивися повний текст Росія "віджала" у Порошенка завод в Криму.
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:24
Росія "віджала" у Порошенка завод в Криму
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Росія "віджала" у Порошенка завод в Криму.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:24
Треба чимось компенсувати прибутки.Напевно піднять пересічним тарифи.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:57
Петин завод ремонтировал флот агрессора? Кого-то пора за измену посадить
Додано: П'ят 02 лют, 2018 12:11
Додано: П'ят 02 лют, 2018 12:40
Додано: П'ят 02 лют, 2018 13:44
Re: Росія
его давно отжали, еще в 2015 году он числился как российский.
судя по активности в новостях в этой сфере и о том, что (какая неожиданность) день-два назад кое-кто здесь на форуме начал разгонять именно эту тему, вырисовываются некоторые выводы ))
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