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Росія "віджала" у
Порошенка завод в Криму

Росія "віджала" у Порошенка завод в Криму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:24

Росія "віджала" у Порошенка завод в Криму

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне розпорядження опубліковане на сайті російського уряду.

Дивися повний текст Росія "віджала" у Порошенка завод в Криму.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:24

Треба чимось компенсувати прибутки.Напевно піднять пересічним тарифи.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 11:57

Петин завод ремонтировал флот агрессора? Кого-то пора за измену посадить
link654
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 12:11

  link654 написав:Петин завод ремонтировал флот агрессора? Кого-то пора за измену посадить

нет такого преступления на которое не пойдёт капитал ради прибыли в 300%...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 12:40

  link654 написав:Петин завод ремонтировал флот агрессора? Кого-то пора за измену посадить

У Пети ещё Ленинская кузня осталась, всё нормально)
argoravest
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 13:44

Re: Росія

его давно отжали, еще в 2015 году он числился как российский.
судя по активности в новостях в этой сфере и о том, что (какая неожиданность) день-два назад кое-кто здесь на форуме начал разгонять именно эту тему, вырисовываются некоторые выводы ))
galex
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