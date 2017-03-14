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Аслунд: АП не зацікавлена
у співпраці з МВФ

Аслунд: АП не зацікавлена у співпраці з МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 12:42

Аслунд: АП не зацікавлена у співпраці з МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Шведсько-американський економіст Андерс Аслунд вважає, що до виборів президента, які відбудуться в 2019 році, МВФ або Європейський союз не дадуть Україні кредити.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 12:42

Как так-то? Во время фантастычно успишного вызыта в Довоз нам Лолитр совсем не такое говорил. Комуж верить?
vitali_kalinin
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