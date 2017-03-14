Шведсько-американський економіст Андерс Аслунд вважає, що до виборів президента, які відбудуться в 2019 році, МВФ або Європейський союз не дадуть Україні кредити.
Дивися повний текст Аслунд: АП не зацікавлена у співпраці з МВФ.
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 12:42
Аслунд: АП не зацікавлена у співпраці з МВФ
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Дивися повний текст Аслунд: АП не зацікавлена у співпраці з МВФ.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 12:42
Как так-то? Во время фантастычно успишного вызыта в Довоз нам Лолитр совсем не такое говорил. Комуж верить?
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