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ProZorro почав міграцію модуля document service з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 лют, 2018 12:44
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні ProZorro.
Дивися повний текст ProZorro почав міграцію модуля document service з хостингу Amazon в Україну
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 12:44
Ну-ну, начало конца ? Или новый распил ?
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