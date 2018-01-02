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ProZorro почав міграцію
модуля document service з...

ProZorro почав міграцію модуля document service з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 12:44

ProZorro почав міграцію модуля document service з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні ProZorro.

Дивися повний текст ProZorro почав міграцію модуля document service з хостингу Amazon в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 12:44

Ну-ну, начало конца ? Или новый распил ?
civ
 
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