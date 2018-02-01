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Дайте на інфраструктуру:
Кабмін має намір позичити у...

Дайте на інфраструктуру: Кабмін має намір позичити у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 13:04

Дайте на інфраструктуру: Кабмін має намір позичити у...

Пропонуємо до обговорення:
Китай входить до десятки держав - найбільших торговельних партнерів України.

Дивися повний текст Дайте на інфраструктуру: Кабмін має намір позичити у китайців $7 млрд.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 13:04

Западных кредитов не хватает, бутут восточные разворовывать. А работать это не наше. Как отдавать или "после нас хоть потоп"
link654
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 13:09

Re: Дайте на інфраструктуру: Кабмін має намір позичити у...

  link654 написав:Западных кредитов не хватает, бутут восточные разворовывать. А работать это не наше. Как отдавать или "после нас хоть потоп"


Думаю рано или поздно откроют рынок земли ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 13:28

Ничего им не давайте !!! Не увидите этих денег.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 13:37

  Igorten написав: Думаю рано или поздно откроют рынок земли

Это одно из требований МВФ, затем, видать, начнут население продавать.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 13:40

  anton_gms написав:Ничего им не давайте !!! Не увидите этих денег.

Отдавать будет население, а распределять/воровать правительство
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