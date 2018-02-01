Китай входить до десятки держав - найбільших торговельних партнерів України.
Дивися повний текст Дайте на інфраструктуру: Кабмін має намір позичити у китайців $7 млрд.
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 13:04
Дайте на інфраструктуру: Кабмін має намір позичити у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дайте на інфраструктуру: Кабмін має намір позичити у китайців $7 млрд.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 13:04
Западных кредитов не хватает, бутут восточные разворовывать. А работать это не наше. Как отдавать или "после нас хоть потоп"
Додано: П'ят 02 лют, 2018 13:09
Re: Дайте на інфраструктуру: Кабмін має намір позичити у...
Додано: П'ят 02 лют, 2018 13:37
Додано: П'ят 02 лют, 2018 13:40
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