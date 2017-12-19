Бюджет України недоотримав близько 538 млн грн.
Дивися повний текст В АМКУ повідомили, скільки втрачає держбюджет через неврегульованість лотерейного ринку.
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 13:30
В АМКУ повідомили, скільки втрачає держбюджет через...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В АМКУ повідомили, скільки втрачає держбюджет через неврегульованість лотерейного ринку.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 13:32
"контроль рынка со стороны государства" - А они думаю что это не они его контралируют?????
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