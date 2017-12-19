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В АМКУ повідомили, скільки
втрачає держбюджет через...

В АМКУ повідомили, скільки втрачає держбюджет через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 13:30

В АМКУ повідомили, скільки втрачає держбюджет через...

Пропонуємо до обговорення:
Бюджет України недоотримав близько 538 млн грн.

Дивися повний текст В АМКУ повідомили, скільки втрачає держбюджет через неврегульованість лотерейного ринку.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 13:30

Аваков передал всем привет?)
vasia_fin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 13:32

"контроль рынка со стороны государства" - А они думаю что это не они его контралируют?????
vasia_fin
 
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