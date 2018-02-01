В кінці січня НБУ підвищив прогноз зростання ВВП на 2018 рік, при цьому погіршивши прогноз на 2019 рік.
Дивися повний текст НБУ підрахував, на скільки зріс ВВП України в 2017 році.
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 13:46
НБУ підрахував, на скільки зріс ВВП України в 2017 році
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ підрахував, на скільки зріс ВВП України в 2017 році.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 13:46
У нас що номінальний ВВП у 2017 році зріс на 15,8%(13,7+2,1)у порівнянні з 2016 роком? 2 383 182млн.грн *1,158=2759724,7 млн.грн - ВВП номінальний у 2017р.? За 3кв. ВВП України - 2062136, в 4кв. повинно бути-697588,7млн.грн.Чомусь даних за 4кв. немає. Будемо чекати.
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