RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НБУ підрахував, на скільки
зріс ВВП України в 2017 році

НБУ підрахував, на скільки зріс ВВП України в 2017 році
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 13:46

НБУ підрахував, на скільки зріс ВВП України в 2017 році

Пропонуємо до обговорення:
В кінці січня НБУ підвищив прогноз зростання ВВП на 2018 рік, при цьому погіршивши прогноз на 2019 рік.

Дивися повний текст НБУ підрахував, на скільки зріс ВВП України в 2017 році.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79793
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 13:46

У нас що номінальний ВВП у 2017 році зріс на 15,8%(13,7+2,1)у порівнянні з 2016 роком? 2 383 182млн.грн *1,158=2759724,7 млн.грн - ВВП номінальний у 2017р.? За 3кв. ВВП України - 2062136, в 4кв. повинно бути-697588,7млн.грн.Чомусь даних за 4кв. немає. Будемо чекати.
sngorlov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 185
З нами з: 10.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: max_us_ua і 29 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В АМКУ повідомили, скільки втрачає держбюджет через...
R2 » П'ят 02 лют, 2018 13:30
2 41
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лют, 2018 13:32
vasia_fin
Гройсман пояснив, чому 2017 рік став знаковим для...
R2 » П'ят 02 лют, 2018 11:00
1 23
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лют, 2018 11:00
драйвер
Скільки мільярдів українці заборгували за комуналку:...
R2 » Чет 01 лют, 2018 11:21
3 112
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лют, 2018 10:30
M-A-X
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.