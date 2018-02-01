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В Україні почав діяти новий
стандарт якості автогазу

В Україні почав діяти новий стандарт якості автогазу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 14:00

В Україні почав діяти новий стандарт якості автогазу

Пропонуємо до обговорення:
З 1 лютого в Україні набув чинності новий стандарт якості автогазу.

Дивися повний текст В Україні почав діяти новий стандарт якості автогазу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 14:00

Ждем очередного повышения цен..
svyatoslav_voronov
 
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