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В Україні почав діяти новий стандарт якості автогазу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 лют, 2018 14:00
Пропонуємо до обговорення:
З 1 лютого в Україні набув чинності новий стандарт якості автогазу.
Дивися повний текст В Україні почав діяти новий стандарт якості автогазу
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R2
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 14:00
Ждем очередного повышения цен..
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svyatoslav_voronov
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