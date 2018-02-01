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Дострокове припинення співпраці з МВФ може посилити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 лют, 2018 14:50
Пропонуємо до обговорення:
У 2018 - 2020 роках уряд і НБУ мусять заплатити за зовнішніми боргами понад 16 млрд доларів.
Дивися повний текст Дострокове припинення співпраці з МВФ може посилити девальваційні очікування - НБУ
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 14:50
Никто не даёт деньги людям, которые не держат своего слова.
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