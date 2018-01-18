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Населення розраховується
за газ вчасно - Нафтогаз

Населення розраховується за газ вчасно - Нафтогаз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 14:53

Населення розраховується за газ вчасно - Нафтогаз

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю "Громадському радіо" заявив заступник начальника Департаменту енергоефективності НАК «Нафтогаз України" Олексій Хабатюк.

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R2
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и при этом уже 2 города в Украине отключены от газоснабжения?...
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Ага, виновато государство (т.к. не платит по субсидиям) и газсбыты, а крайним получилось население двух городов! Кто понесет за это ответственность? Хотя о чём это я...
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