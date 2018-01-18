Про це в інтерв'ю "Громадському радіо" заявив заступник начальника Департаменту енергоефективності НАК «Нафтогаз України" Олексій Хабатюк.
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 14:53
Населення розраховується за газ вчасно - Нафтогаз
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Дивися повний текст Населення розраховується за газ вчасно - Нафтогаз.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 16:35
Ага, виновато государство (т.к. не платит по субсидиям) и газсбыты, а крайним получилось население двух городов! Кто понесет за это ответственность? Хотя о чём это я...
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