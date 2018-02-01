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Україна може продати
"вишки Бойка" в Криму

Україна може продати "вишки Бойка" в Криму
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  #123>
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 15:50

Україна може продати "вишки Бойка" в Криму

Пропонуємо до обговорення:
Про це сьогодні на брифінгу заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Дивися повний текст Україна може продати "вишки Бойка" в Криму.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 16:42

Рожа презираемого всеми (судя по заявлениям Байдена, Западом тоже) сидевшего генпрокурора особенно уместна к идее статьи - продать то, что по факту утеряно и принадлежит России. Я бы и гривни не дал. Но они организуют конкурс, на саму организацию которого потратят не одну сотню тысяч. Прискорбно
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:31

Re: Україна може продати "вишки Бойка" в Криму

max_us_ua написав:Рожа презираемого всеми (судя по заявлениям Байдена, Западом тоже) сидевшего генпрокурора особенно уместна к идее статьи - продать то, что по факту утеряно и принадлежит России. Я бы и гривни не дал. Но они организуют конкурс, на саму организацию которого потратят не одну сотню тысяч. Прискорбно
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:34

Я так понимаю, что СПБУ включены в иск к РФии.

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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:43

Ну продать то она может, а купить кто-нибудь хочет?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:50

Я представляю себе картину, приезжает новый собственник в Крым и пытается их забрать, а ФСБ пакует его за хищение собственности народа Крыма и в Магадан на 10 лет там где минус 50 :D
kulakov_a
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:54

Re: Україна може продати

  kulakov_a написав:Я представляю себе картину, приезжает новый собственник в Крым и пытается их забрать, а ФСБ пакует его за хищение собственности народа Крыма и в Магадан на 10 лет там где минус 50

Власник може і расейської земелькою, за кордоном, взяти, якщо будуть виграні міжнародні суди. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:57

Ходорковський вже взяв земелькою:)), що в кишенях було те й взяв. Завжди той хто програє, за все розплачується, хто слабіший той завжди в програшу, це закон життя:))
kulakov_a
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:05

Re: Україна може продати

  kulakov_a написав:Ходорковський вже взяв земелькою:)), що в кишенях було те й взяв. Завжди той хто програє, за все розплачується, хто слабіший той завжди в програшу, це закон життя:))

Там Раша виграла апеляцію. Тут вона нічого не виграє, так що хай готується до зими, пардон, до землі. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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