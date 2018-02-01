Про це сьогодні на брифінгу заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.
Дивися повний текст Україна може продати "вишки Бойка" в Криму.
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 15:50
Україна може продати "вишки Бойка" в Криму
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна може продати "вишки Бойка" в Криму.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 16:42
Рожа презираемого всеми (судя по заявлениям Байдена, Западом тоже) сидевшего генпрокурора особенно уместна к идее статьи - продать то, что по факту утеряно и принадлежит России. Я бы и гривни не дал. Но они организуют конкурс, на саму организацию которого потратят не одну сотню тысяч. Прискорбно
Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:31
Re: Україна може продати "вишки Бойка" в Криму
Юридически не принадлежат
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:50
Я представляю себе картину, приезжает новый собственник в Крым и пытается их забрать, а ФСБ пакует его за хищение собственности народа Крыма и в Магадан на 10 лет там где минус 50
Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:54
Re: Україна може продати
Власник може і расейської земелькою, за кордоном, взяти, якщо будуть виграні міжнародні суди.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:57
Ходорковський вже взяв земелькою:)), що в кишенях було те й взяв. Завжди той хто програє, за все розплачується, хто слабіший той завжди в програшу, це закон життя:))
Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:05
Re: Україна може продати
Там Раша виграла апеляцію. Тут вона нічого не виграє, так що хай готується до зими, пардон, до землі.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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