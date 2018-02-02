Україна може продати

Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:26

И кому нужна эта головная боль?

Купить то что у продавца нет, а потом ещё и в судах тратить деньги и пытаться годами доказывать что это твое.

Думаю что таких дураков нет.

Эта власть даже сверхприбыльный ОПЗ (в правильных руках) уже четвертый год продать не может, а всё туда же... Очередная лапша на уши...