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Україна може продати "вишки Бойка" в Криму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:14
max_us_ua написав:
Рожа презираемого всеми (судя по заявлениям Байдена, Западом тоже) сидевшего генпрокурора особенно уместна к идее статьи - продать то, что по факту утеряно
и принадлежит России. Я бы и гривни не дал. Но они организуют конкурс, на саму организацию которого потратят не одну сотню тысяч. Прискорбно
в слове украдено
ошибка. рыги обокрали народ украины один раз, когда закупали, и второй раз, когда одобрили кражу россией этих вышек.
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:20
непогано продати би було якимось американським ротшильдам ...і подивитись на результат )), коли на заявлені права раша спробує відмовити у вступі у володіння законно придбаного майна у законного власника ( України )...)
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:26
И кому нужна эта головная боль?
Купить то что у продавца нет, а потом ещё и в судах тратить деньги и пытаться годами доказывать что это твое.
Думаю что таких дураков нет.
Эта власть даже сверхприбыльный ОПЗ (в правильных руках) уже четвертый год продать не может, а всё туда же... Очередная лапша на уши...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:27
-VICTOR- написав:
непогано продати би було якимось американським ротшильдам ...і подивитись на результат )), коли на заявлені права раша спробує відмовити у вступі у володіння законно придбаного майна у законного власника ( України )...)
Есть на примете Ротшильд который купит? Не с тех кто слепым трастом управляет?
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vitali_kalinin
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:36
vitali_kalinin написав: -VICTOR- написав:
непогано продати би було якимось американським ротшильдам ...і подивитись на результат )), коли на заявлені права раша спробує відмовити у вступі у володіння законно придбаного майна у законного власника ( України )...)
Есть на примете Ротшильд который купит? Не с тех кто слепым трастом управляет?
...я бы даже пошел на то что бы передал в аренду например за 1 доллар на 10 лет какой то крупной американской корпорации...) или продажа с дисконтом существенным и выплатой в течении тех же 10 лет ).
Вопрос наличия покупателей решается привлекательностью условий....в конце концов можно американцам и подарить....попросив накинуть там немного джавелинами например ))
.
Наш интерес ( украинцев ) заключался бы в том что бы то что спижжено стало костью в горле воров...и как результат чтобы подавились этим ..) так что вопрос цены вообще не стоит, и шаг отменный ..лишь бы был реализован в полном объеме.
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:43
-VICTOR- написав:
Наш интерес ( украинцев ) заключался бы в том что бы то что спижжено стало костью в горле воров...и как результат чтобы подавились этим ..) так что вопрос цены вообще не стоит, и шаг отменный ..лишь бы был реализован в полном объеме.
Как всегда расчет на то, что ваши проблемы будут решать за вас.
Нету в мире таких дураков - не ищите.
back in USSR
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slavek
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:12
slavek написав: -VICTOR- написав:
Наш интерес ( украинцев ) заключался бы в том что бы то что спижжено стало костью в горле воров...и как результат чтобы подавились этим ..) так что вопрос цены вообще не стоит, и шаг отменный ..лишь бы был реализован в полном объеме.
Как всегда расчет на то, что ваши проблемы будут решать за вас.
Нету в мире таких дураков - не ищите.
..почему же дураков ?) ...только бизнес ) , просто оборзевшему вору и гопнику нужно противопоставить соответствующего по весовой категории противника ..ну а для этого нужно потенциального покупателя заинтересовать экономически и финансово .
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:16
-VICTOR- написав:
..почему же дураков ?) ...только бизнес ) , просто оборзевшему вору и гопнику нужно противопоставить соответствующего по весовой категории противника ..ну а для этого нужно потенциального покупателя заинтересовать экономически и финансово .
Да,да, это из области "сейчас старшего брата приведу и он тебе покажет".
Нет у Украины старших братьев, не было и не будет. Придется как в фильме Рязанова "Вокзал для двоих" :"Сама, сама..."
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slavek
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 20:02
slavek
..да боже упаси от тех "братьев"...и почему же собственно сама ?)...это глупый идет и расшибает себе лоб о скалу, а умный взвешивает свои возможности и ресурсы и если их недостаточно - то нужно привлечь их из вне для достижения поставленной цели....А цель одна - под ногами воров и гопников из ОПГ "Раша" земля должна гореть ...везде и только так.
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 20:20
А это выход. Продать вышки некому инвестиционному фонду из Кипра, а он в свою очереь перепродав их уже РФ. Реформаторы с деньгами, РФ без судов - все довольны. Всем в мире уже стало понятно (и самому украинском народу), что реформаторы не отстаивают нац интересы, а преследуют исключительно свои меркантильные интересы. Офшоры, слепые трасты, рейдерские захваты, откровенное лоббирование зарубежных интересов во вред собственным националным компаниям, думаю такая схема в их репертуаре.
имхо
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