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Україна може продати
"вишки Бойка" в Криму

Україна може продати "вишки Бойка" в Криму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 20:33

  cccp30000 написав:А это выход. Продать вышки некому инвестиционному фонду из Кипра, а он в свою очереь перепродав их уже РФ. Реформаторы с деньгами, РФ без судов - все довольны.

Так нам все одно, хто гроші поверне і як. В кінцевій ланці все одно буде Раша. Що з судами, що без. Теоретично, з судами можна виграти більше, а практично навряд.
Офшоры, слепые трасты, рейдерские захваты, откровенное лоббирование зарубежных интересов во вред собственным националным компаниям, думаю такая схема в их репертуаре.

Тому Яника і спихнули. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Вспомнился чувак который продал эйфелеву башню дважды.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 07:49

Не дело прокурора - торговать,тем более "вышками".
ceba
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 08:30

Re: Україна може продати

  -VICTOR- написав:непогано продати би було якимось американським ротшильдам ...і подивитись на результат ))


Представитель Ротшильдов в России Олег Дерипаска... Но он вряд ли купит...
Аудитор
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 08:32

  ceba написав:Не дело прокурора - торговать,тем более "вышками".


Тю, у нас военный прокурор майнинговые фермы в Киеве отжимает, а чем генеральный хуже? Ему тоже "дойные коровы" нужны.
Не с зарплаты же на Сейшелы летать...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 08:40

  Аудитор написав:Представитель Ротшильдов в России Олег Дерипаска...

Так таки и представитель*
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 08:43

  lapay написав:
  cccp30000 написав:А это выход. Продать вышки некому инвестиционному фонду из Кипра, а он в свою очереь перепродав их уже РФ. Реформаторы с деньгами, РФ без судов - все довольны.

Так нам все одно, хто гроші поверне і як. В кінцевій ланці все одно буде Раша. Що з судами, що без. Теоретично, з судами можна виграти більше, а практично навряд.


Жена/брат/сын/кум Югика открывает компанию в американской оффшорной зоне (виргинские острова или дэлавер), под бурные крики ура от патриотов "продаются" туда вышки за 1 доллар (как тут уже кто-то предлагал), выходят переможные заголовки в СМИ, говорящие головы грозят с экранов "ух, вам щас америка!".
Через пару лет выясняется что вышки были тут же перепроданы условной австрийской компании с названием "ГазпромАвстрия" или "Лукойл-Вена".
Чем не замечательная схема?
А главное все в плюсах - Югик при бабле, Россия с вышками, США и Европа с налогами и депозитами, укропатриоты с полными штанами счастья.
В минусе только адекватное население Украины.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 09:06

Re: Україна може продати

  Shram написав:Жена/брат/сын/кум Югика открывает компанию в американской оффшорной зоне (виргинские острова или дэлавер), под бурные крики ура от патриотов "продаются" туда вышки за 1 доллар (как тут уже кто-то предлагал), выходят переможные заголовки в СМИ, говорящие головы грозят с экранов "ух, вам щас америка!".

Обов'язково, тільки за одну гривню, а не за один долар. Ми ж патріоти. АдекВАТНІ продали б за один рубль. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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