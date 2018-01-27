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НБУ різко погіршив прогноз
золотовалютних резервів

НБУ різко погіршив прогноз золотовалютних резервів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 16:22

НБУ різко погіршив прогноз золотовалютних резервів

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

Дивися повний текст НБУ різко погіршив прогноз золотовалютних резервів.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 16:22

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