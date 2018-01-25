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Одна з найбільших в Китаї
текстильних компаній створить...

Одна з найбільших в Китаї текстильних компаній створить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 16:40

Одна з найбільших в Китаї текстильних компаній створить...

Пропонуємо до обговорення:
Згідно з повідомленням на сайті компанії Spenser&Kauffmann, вона виступила юридичним консультантом YUYUE Home Textile з питань корпоративного структурування бізнесу у зв'язку з інвестиційним проектом в Україні.

Дивися повний текст Одна з найбільших в Китаї текстильних компаній створить роздрібну мережу продажу в Україні.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 16:40

Прикажете радоваться?! Ну для владельцев недвижимости в центре Киева конечно радость, понятно. Нафиг только эти ЗНО и 12 лет учебы в школе что б китайские носовые платки продавать?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:07

  Moimir написав:Прикажете радоваться?! Ну для владельцев недвижимости в центре Киева конечно радость, понятно. Нафиг только эти ЗНО и 12 лет учебы в школе что б китайские носовые платки продавать?

Вы новость читали или ограничились заголовком ? :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:36

  ssnet написав: Вы новость читали или ограничились заголовком ?

Не знаю какую вы благую весть углядели от компаний с 10 тысяч $ уставного капитала..
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:52

  Moimir написав:
  ssnet написав: Вы новость читали или ограничились заголовком ?

Не знаю какую вы благую весть углядели от компаний с 10 тысяч $ уставного капитала..

А с каким капиталом она должна быть, если они еще окончательно не решили выходить на наш рынок ? Внесли какую-то сумму чтоб открыть фирму. Дальше будут вливать деньги по потребности, ну или заморозят до лучших времен. Например, не будет вкладываться до того момента, когда можно будет сх землю купить.
ssnet
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