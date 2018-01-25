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Одна з найбільших в Китаї текстильних компаній створить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 лют, 2018 16:40
Пропонуємо до обговорення:
Згідно з повідомленням на сайті компанії Spenser&Kauffmann, вона виступила юридичним консультантом YUYUE Home Textile з питань корпоративного структурування бізнесу у зв'язку з інвестиційним проектом в Україні.
Дивися повний текст Одна з найбільших в Китаї текстильних компаній створить роздрібну мережу продажу в Україні
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 16:40
Прикажете радоваться?! Ну для владельцев недвижимости в центре Киева конечно радость, понятно. Нафиг только эти ЗНО и 12 лет учебы в школе что б китайские носовые платки продавать?
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Moimir
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:07
Moimir написав:
Прикажете радоваться?! Ну для владельцев недвижимости в центре Киева конечно радость, понятно. Нафиг только эти ЗНО и 12 лет учебы в школе что б китайские носовые платки продавать?
Вы новость читали или ограничились заголовком ?
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ssnet
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:36
ssnet написав:
Вы новость читали или ограничились заголовком ?
Не знаю какую вы благую весть углядели от компаний с 10 тысяч $ уставного капитала..
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Moimir
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:52
Moimir написав: ssnet написав:
Вы новость читали или ограничились заголовком ?
Не знаю какую вы благую весть углядели от компаний с 10 тысяч $ уставного капитала..
А с каким капиталом она должна быть, если они еще окончательно не решили выходить на наш рынок ? Внесли какую-то сумму чтоб открыть фирму. Дальше будут вливать деньги по потребности, ну или заморозят до лучших времен. Например, не будет вкладываться до того момента, когда можно будет сх землю купить.
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ssnet
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