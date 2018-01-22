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Клімкін пригрозив санкціями
Adidas і Volkswagen

Клімкін пригрозив санкціями Adidas і Volkswagen
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 16:44

Клімкін пригрозив санкціями Adidas і Volkswagen

Пропонуємо до обговорення:
Міністр зазначив, що поки що Україна визначається із заходами у відповідь на дії компаній.

Дивися повний текст Клімкін пригрозив санкціями Adidas і Volkswagen.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 16:44

Новый план реформ: "А давайте посремся вообще со всеми?!"
имхо
cccp30000
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:07

Коммерческие компании и свободный рынок...
Или это - сказка?
serg_vronsky
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:13

"Пока не могу раскрыть детали, поскольку в этом отношении требуется определенная конфиденциальность" - видимо, пока что, если рассказать - слишком громко смеяться будут.
"У нас есть такие приборы, но мы вам про них не расскажем"(с)
dm_rodionov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:29

  serg_vronsky написав:Коммерческие компании и свободный рынок...
Или это - сказка?
Свободный рынок в свободном мире, а не на оккупированных территориях.
otg
 
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Я могу рассказать, о каких инструментах идет речь - пожаловаться США. И тогда Адидас и Фольксваген получат по первое число уже теми инструментами, которые есть в распоряжении США, и тогда никому не будет смешно. Не надо поясничать в комментариях.
sensei
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:18

  serg_vronsky написав:Коммерческие компании и свободный рынок...
Или это - сказка?


у тебя отожмут мобилу, а когда ты ее увидишь на ОЛХ, скажут "покупай, у нас свободный рынок"
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:23

Re: Клімкін пригрозив санкціями Adidas і Volkswagen

  cccp30000 написав:Новый план реформ: "А давайте посремся вообще со всеми?!"


Зачем "со всеми"? Volkswagen'у и Adidas - санкции, Форду и Найки - преференции.
Siemens уже горько плачет, что Украина "отдалась" GE :)
MrNice
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:26

  sensei написав:Я могу рассказать, о каких инструментах идет речь - пожаловаться США. И тогда Адидас и Фольксваген получат по первое число уже теми инструментами, которые есть в распоряжении США, и тогда никому не будет смешно. Не надо поясничать в комментариях.

Вы серьезно? Штаты будут прижимать американских инвесторов в немецкие компании из-за того, что Климкин на сайтах региональных ритейлеров увидел что-то, что ему не понравилось? Вы же прикалывались, да?
dm_rodionov
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:47

  dm_rodionov написав:
  sensei написав:Я могу рассказать, о каких инструментах идет речь - пожаловаться США. И тогда Адидас и Фольксваген получат по первое число уже теми инструментами, которые есть в распоряжении США, и тогда никому не будет смешно. Не надо поясничать в комментариях.

Вы серьезно? Штаты будут прижимать американских инвесторов в немецкие компании из-за того, что Климкин на сайтах региональных ритейлеров увидел что-то, что ему не понравилось? Вы же прикалывались, да?

А Вы сомневаетесь? Те кто попали в списки тоже сомневались. :)
otg
 
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