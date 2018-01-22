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Клімкін пригрозив санкціями Adidas і Volkswagen
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 16:44
Пропонуємо до обговорення:
Міністр зазначив, що поки що Україна визначається із заходами у відповідь на дії компаній.
Дивися повний текст Клімкін пригрозив санкціями Adidas і Volkswagen
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R2
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 16:44
Новый план реформ: "А давайте посремся вообще со всеми?!"
имхо
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cccp30000
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:07
Коммерческие компании и свободный рынок...
Или это - сказка?
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serg_vronsky
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:13
"Пока не могу раскрыть детали, поскольку в этом отношении требуется определенная конфиденциальность" - видимо, пока что, если рассказать - слишком громко смеяться будут.
"У нас есть такие приборы, но мы вам про них не расскажем"(с)
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dm_rodionov
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:29
serg_vronsky написав:
Коммерческие компании и свободный рынок...
Или это - сказка?
Свободный рынок в свободном мире, а не на оккупированных территориях.
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otg
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:01
Я могу рассказать, о каких инструментах идет речь - пожаловаться США. И тогда Адидас и Фольксваген получат по первое число уже теми инструментами, которые есть в распоряжении США, и тогда никому не будет смешно. Не надо поясничать в комментариях.
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sensei
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:18
serg_vronsky написав:
Коммерческие компании и свободный рынок...
Или это - сказка?
у тебя отожмут мобилу, а когда ты ее увидишь на ОЛХ, скажут "покупай, у нас свободный рынок"
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:23
cccp30000 написав:
Новый план реформ: "А давайте посремся вообще со всеми?!"
Зачем "со всеми"? Volkswagen'у и Adidas - санкции, Форду и Найки - преференции.
Siemens уже горько плачет, что Украина "отдалась" GE
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MrNice
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:26
sensei написав:
Я могу рассказать, о каких инструментах идет речь - пожаловаться США. И тогда Адидас и Фольксваген получат по первое число уже теми инструментами, которые есть в распоряжении США, и тогда никому не будет смешно. Не надо поясничать в комментариях.
Вы серьезно? Штаты будут прижимать американских инвесторов в немецкие компании из-за того, что Климкин на сайтах региональных ритейлеров увидел что-то, что ему не понравилось? Вы же прикалывались, да?
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dm_rodionov
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:47
dm_rodionov написав: sensei написав:
Я могу рассказать, о каких инструментах идет речь - пожаловаться США. И тогда Адидас и Фольксваген получат по первое число уже теми инструментами, которые есть в распоряжении США, и тогда никому не будет смешно. Не надо поясничать в комментариях.
Вы серьезно? Штаты будут прижимать американских инвесторов в немецкие компании из-за того, что Климкин на сайтах региональных ритейлеров увидел что-то, что ему не понравилось? Вы же прикалывались, да?
А Вы сомневаетесь? Те кто попали в списки тоже сомневались.
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otg
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