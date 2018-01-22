Клімкін пригрозив санкціями Adidas і Volkswagen

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sensei написав:Я могу рассказать, о каких инструментах идет речь - пожаловаться США. И тогда Адидас и Фольксваген получат по первое число уже теми инструментами, которые есть в распоряжении США, и тогда никому не будет смешно. Не надо поясничать в комментариях.
Вы серьезно? Штаты будут прижимать американских инвесторов в немецкие компании из-за того, что Климкин на сайтах региональных ритейлеров увидел что-то, что ему не понравилось? Вы же прикалывались, да?
сильно думали об американских инвесторах, когда прищемили яйки фольвагену за дизельгейт? или когда BP штрафовали за разлив в мексиканском заливе? сколько крым дает в общих продажах, 0,1% ? защимят, если наши не будут сидеть сложа руки