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Клімкін пригрозив санкціями
Adidas і Volkswagen

Клімкін пригрозив санкціями Adidas і Volkswagen
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 20:13

  dm_rodionov написав:
  sensei написав:Я могу рассказать, о каких инструментах идет речь - пожаловаться США. И тогда Адидас и Фольксваген получат по первое число уже теми инструментами, которые есть в распоряжении США, и тогда никому не будет смешно. Не надо поясничать в комментариях.

Вы серьезно? Штаты будут прижимать американских инвесторов в немецкие компании из-за того, что Климкин на сайтах региональных ритейлеров увидел что-то, что ему не понравилось? Вы же прикалывались, да?


сильно думали об американских инвесторах, когда прищемили яйки фольвагену за дизельгейт? или когда BP штрафовали за разлив в мексиканском заливе? сколько крым дает в общих продажах, 0,1% ? :mrgreen: защимят, если наши не будут сидеть сложа руки
главное оружие рашистов - ложь
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Почему на Rochen санкций до сих пор нет? Причин на санкции у него намного больше.
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 08:35

Re: Клімкін пригрозив санкціями Adidas і Volkswagen

  otg написав:А Вы сомневаетесь? Те кто попали в списки тоже сомневались.


Сначала сомневались - теперь смеются.
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