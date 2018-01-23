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Україна задумалася про створення кібервійськ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:09
Пропонуємо до обговорення:
У складі Збройних сил України можуть з'явитися кібервійська, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:19
О, набор в киберсотню!
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