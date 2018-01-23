RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна задумалася про
створення кібервійськ

Україна задумалася про створення кібервійськ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:09

Україна задумалася про створення кібервійськ

Пропонуємо до обговорення:
У складі Збройних сил України можуть з'явитися кібервійська, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.

Дивися повний текст Україна задумалася про створення кібервійськ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79793
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:19

О, набор в киберсотню!
MrNice
 
Повідомлень: 235
З нами з: 25.10.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: max_us_ua і 28 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна може продати "вишки Бойка" в Криму 1, 2, 3
R2 » П'ят 02 лют, 2018 15:50
20 522
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лют, 2018 20:33
lapay
Україна припинила постачання води до "ЛНР" через... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Вів 30 січ, 2018 19:27
44 2468
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лют, 2018 01:18
galex
Україна піднялася в рейтингу найкращих країн світу 1, 2, 3
R2 » Вів 23 січ, 2018 12:10
25 1713
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лют, 2018 12:25
Faceless
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.