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ЗАЗ повідав про свої плани на 2018 рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:35
Пропонуємо до обговорення:
Єдиний український автовиробник з виробництвом повного циклу зосередиться на випуску пікапів і автобусів.
Дивися повний текст ЗАЗ повідав про свої плани на 2018 рік
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:35
ситуация с ЗАЗом лучшее подтверждение "роста" украинской экономики... :)
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Тракторист
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:36
Да когда уже сдохнет Укравто??? Сколько они крови людской попили? Даёшь бесплатную растаможку нормальных б/у машин, без ограничения возраста и т.д.
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:02
Выпуск говномобилей продолжается.Кому нужен этот металлолом?
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sena_2008atp
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:21
sena_2008atp написав:
Выпуск говномобилей продолжается.Кому нужен этот металлолом?
нене. будем краденые евробляхи юзать.
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yarg
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:25
Обставини, внаслідок яких було фактично зупинено виробництво легкових автомобілів, в даний час зберігаються – різкий обвал курсу національної валюти
Так обвал валюти це ж велике благо для виробника, адже ціни конкурентів зрости в 3 рази! Напевне ЗАЗ живе за іншими економічними законами.
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andrijk777
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:29
andrijk777 написав:
Обставини, внаслідок яких було фактично зупинено виробництво легкових автомобілів, в даний час зберігаються – різкий обвал курсу національної валюти
Так обвал валюти це ж велике благо для виробника, адже ціни конкурентів зрости в 3 рази! Напевне ЗАЗ живе за іншими економічними законами.
с какого перепугу ? обвал валюты очень сильно бьет по производителям - весь импорт для них дорожает втрое , а цены на внутреннем рынке так поднять не получается.
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yarg
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 18:47
yarg написав: andrijk777 написав:
Обставини, внаслідок яких було фактично зупинено виробництво легкових автомобілів, в даний час зберігаються – різкий обвал курсу національної валюти
Так обвал валюти це ж велике благо для виробника, адже ціни конкурентів зрости в 3 рази! Напевне ЗАЗ живе за іншими економічними законами.
с какого перепугу ? обвал валюты очень сильно бьет по производителям - весь импорт для них дорожает втрое , а цены на внутреннем рынке так поднять не получается.
Чому це? Ціни легко піднімаються в 3,5 рази. Які проблеми? Усі ж конкуренти подорожчали в 3,5 рази!
Та й ціни на авто усі в доларах рахують. Хіба не так?
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andrijk777
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:27
yarg написав:
нене. будем краденые евробляхи юзать.
Краденные-это бред.Попробуй провезти через таможню какой либо левак.А второе-евробляхи "переюзают" любой новый отечнствннный хлам.
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sena_2008atp
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 20:24
sena_2008atp написав: yarg написав:
нене. будем краденые евробляхи юзать.
Краденные-это бред.Попробуй провезти через таможню какой либо левак.А второе-евробляхи "переюзают" любой новый отечнствннный хлам.
это называется "низкопоклонство перед западом"
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yarg
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