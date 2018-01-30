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ЗАЗ повідав про свої
плани на 2018 рік

ЗАЗ повідав про свої плани на 2018 рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 20:46

Коментатор

С языка сняли. Я когда прочел заголовок, надеялся прочесть: "...Васадзе приобрел медный таз, чтобы накрыть им автозавод в Запорожье", ан нет... Блин, столько лет в тепличных условиях - и все по наклонной, на дно. Яркий пример эффективного менеджмента. Из-за Васадзе: масса людей уже потеряли работу, и еще потеряют; много лет в экономике наблюдался застой из-за принуждения к приобретению отечественных (условно) автомобилей. Ситуация с ЗАЗом, в общем-то, зеркально отражает ситуацию в стране
max_us_ua
 
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