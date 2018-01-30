ЗАЗ повідав про свої плани на 2018 рік

Коментатор
С языка сняли. Я когда прочел заголовок, надеялся прочесть: "...Васадзе приобрел медный таз, чтобы накрыть им автозавод в Запорожье", ан нет... Блин, столько лет в тепличных условиях - и все по наклонной, на дно. Яркий пример эффективного менеджмента. Из-за Васадзе: масса людей уже потеряли работу, и еще потеряют; много лет в экономике наблюдался застой из-за принуждения к приобретению отечественных (условно) автомобилей. Ситуация с ЗАЗом, в общем-то, зеркально отражает ситуацию в стране