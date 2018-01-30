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Латвійський ПриватБанк допоміг Курченку "відмити" гроші...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:38
Пропонуємо до обговорення:
Протягом 2011-2013 років ПриватБанк (Латвія) проводив операції між низкою підставних компаній на користь бізнесмена Сергія Курченка і оточення колишнього Президента України Віктора Януковича.
Дивися повний текст Латвійський ПриватБанк допоміг Курченку "відмити" гроші Януковича, – ЗМІ
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 17:38
а что там слышно о участии компаний порошенко в отмывании денег злочинной влады?...
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