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У Львові на будівництво 8 км велодоріжок витратили 3,4...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:02
Пропонуємо до обговорення:
У Львові на будівництво велодоріжок у минулому році витратили майже 3,4 млн грн.
Дивися повний текст У Львові на будівництво 8 км велодоріжок витратили 3,4 млн гривень
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R2
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:02
Зачет! Очень хорошее начинание!
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burkov24
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:48
Чудово,по ним можно ходити,мами з колясками теж Їх полюбляють!
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borzol
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