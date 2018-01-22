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У Львові на будівництво 8 км
велодоріжок витратили 3,4...

У Львові на будівництво 8 км велодоріжок витратили 3,4...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:02

У Львові на будівництво 8 км велодоріжок витратили 3,4...

Пропонуємо до обговорення:
У Львові на будівництво велодоріжок у минулому році витратили майже 3,4 млн грн.

Дивися повний текст У Львові на будівництво 8 км велодоріжок витратили 3,4 млн гривень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:02

Зачет! Очень хорошее начинание!
burkov24
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:48

Чудово,по ним можно ходити,мами з колясками теж Їх полюбляють!
borzol
 
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