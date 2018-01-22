У Львові на будівництво велодоріжок у минулому році витратили майже 3,4 млн грн.
Дивися повний текст У Львові на будівництво 8 км велодоріжок витратили 3,4 млн гривень.
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:02
У Львові на будівництво 8 км велодоріжок витратили 3,4...
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Дивися повний текст У Львові на будівництво 8 км велодоріжок витратили 3,4 млн гривень.
Додано: Суб 03 лют, 2018 05:07
burkov24
Это начинание, может, и хорошее, но оно касается очень небольшого круга людей. На фоне того, сколько мозга львовский мусор вынес всей стране, не очень и хорошее
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