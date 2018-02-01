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Міжбанк: долар підвищився, уповільнивши зростання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:05
Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку, що знизився в четвер щодо долара на 2,60 коп., на торгах п'ятниці втратив 1,76 коп., опинившись на рівні 27,8871 UAH/USD.
Дивися повний текст Міжбанк: долар підвищився, уповільнивши зростання продажами нерезидентів
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:05
а шо ж наличман падает?
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