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"Човники" анонсували
блокування трьох пунктів пропуску...

"Човники" анонсували блокування трьох пунктів пропуску...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:47

"Човники" анонсували блокування трьох пунктів пропуску...

Пропонуємо до обговорення:
У суботу, 3 лютого, мешканці прикордоння на вісім годин перекриють дороги мінімум до трьох пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

Дивися повний текст "Човники" анонсували блокування трьох пунктів пропуску на кордоні з Польщею.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:47

Верховну раду блокуйте барани, а не людям дорогу перекривайте. Хоча 10 машин за 15хв в Раві поляки все одно не пропустять.
AFM
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 20:50

AFM

Верховна Рада повинна була ще років із 20 тому вжити бодай якихось заходів, щоб населення прикордонних територій не вело паразитичний спосіб життя на перевезенні цигарок і бухла в один бік, і сосисок у протилежний. А що зараз (нарешті!) цим почали займатися, - наша влада, звісно, багато помилок робить, але це - НАРЕШТІ!
max_us_ua
 
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