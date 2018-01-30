У суботу, 3 лютого, мешканці прикордоння на вісім годин перекриють дороги мінімум до трьох пунктів пропуску на кордоні з Польщею.
Дивися повний текст "Човники" анонсували блокування трьох пунктів пропуску на кордоні з Польщею.
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:47
"Човники" анонсували блокування трьох пунктів пропуску...
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Дивися повний текст "Човники" анонсували блокування трьох пунктів пропуску на кордоні з Польщею.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 19:47
Верховну раду блокуйте барани, а не людям дорогу перекривайте. Хоча 10 машин за 15хв в Раві поляки все одно не пропустять.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 20:50
AFM
Верховна Рада повинна була ще років із 20 тому вжити бодай якихось заходів, щоб населення прикордонних територій не вело паразитичний спосіб життя на перевезенні цигарок і бухла в один бік, і сосисок у протилежний. А що зараз (нарешті!) цим почали займатися, - наша влада, звісно, багато помилок робить, але це - НАРЕШТІ!
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