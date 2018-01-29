Бульбашка криптовалют почала лопатися: Bitcoin різко...

Додано: П'ят 02 лют, 2018 21:21

Сочинение на вольную тему-скопипастилГлавное на биржу заходить умиротворённым и спокойным как зеркало горноголедяного озера, что укрылось высоко в непроходимых заснеженных горах отвсяких катаклизмов и бедствий. И чьи воды настолько чисты и спокойны,словно мой мозг, в тот момент, когда я смотрю на график падающего курса ивижу в нём не страх, не боль или панику, а неописуемой красоты картину. Яиспытываю восторг! Сценарий написанный много лет назад, повторяется вновь ивновь. Всё как по нотам, словно сам Бетховен создал эту чарующую сонату.И вот я наблюдаю с улыбкой на лице как биток стремительно летит вниз.Гордый, сильный, словно орёл увидевший свою неосторожную жертву.Его падение настолько грациозно и спланировано, и если откинуть всеопасения и страхи, то можно зачароваться этим зрелищем!Вы только взгляните как он летит, пробивая все уровни, целеустремленно,властно, сокрушая всё на пути и глядя на него понимаешь… хомячкампи@да…Им не выжить в этой грациозной схватке не на профит, а на смерть.Хомяки ничего не подозревая вышли на поляну, когда всё было зелёное, внадежде набрать как можно больше профита. Но Биток всё видел сверху, онвыжидал, когда это прожорливое животное набьёт полные щёки и пузо этимсорняком Риплом и дикорастущим бесполезным Троном, и понимал, что ещё чутьчуть и этот хомячок просто не сможет даже рыпаться… Вот они сбились вкучу и поют ТуЗеМууун взявшись за руки, а значит время пришло...И вот он час расплаты. Словно удар грома среди ясного неба, подгоняемыйплохими новостями, биток камнем летит вниз, чтобы больно ударить по головеэтих трусливых хомячков...История повторяется год из года. Трагедия что достойна пера великогоШекспира, происходит на наших глазах.Вот он, последний день Помпеи...Хомячки в панике бросают всё что так долго собирали, скидывают всё вогромные минуса и бегут поджав хвосты в свои грязные и серые норы, кричапри этом про какой то там пузырь...Трусливые жадные создания...И лишь где-то в сторонке, подальше от бирж и ноутбуков, засели уставшие,измотанные, но опытные холдеры, которые потирают былые шишки и знают, чтопосле сокрушительного удара по хомячкам, этот гордый и сильный орёл,скинув лишний балласт, расправит свои крылья и вознесется на такие высоты,которые он ещё до этого не брал!!!Он будет гордо лететь всё выше и выше, вдыхая полной грудью одурманивающийвоздух свободы.Он знает, он ещё покажет всему миру свою красоту и силу, и ничто не сможетего остановить! То, что он несёт миру, стоит дороже любого золота. Ведь оннесёт надежду людям...