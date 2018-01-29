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Бульбашка криптовалют почала
лопатися: Bitcoin різко...

Бульбашка криптовалют почала лопатися: Bitcoin різко...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 21:21

Бульбашка криптовалют почала лопатися: Bitcoin різко...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість популярної криптовалюти вперше з минулого листопада опустилася нижче 8 тисяч доларів.

Дивися повний текст Бульбашка криптовалют почала лопатися: Bitcoin різко подешевшав - Bloomberg.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 21:21

Ода - на смерть хомякам

Сочинение на заданную тему :)

Главное на биржу заходить умиротворённым и спокойным как зеркало горного
ледяного озера, что укрылось высоко в непроходимых заснеженных горах от
всяких катаклизмов и бедствий. И чьи воды настолько чисты и спокойны,
словно мой мозг, в тот момент, когда я смотрю на график падающего курса и
вижу в нём не страх, не боль или панику, а неописуемой красоты картину. Я
испытываю восторг! Сценарий написанный много лет назад, повторяется вновь и
вновь. Всё как по нотам, словно сам Бетховен создал эту чарующую сонату.
И вот я наблюдаю с улыбкой на лице как биток стремительно летит вниз.
Гордый, сильный, словно орёл увидевший свою неосторожную жертву.
Его падение настолько грациозно и спланировано, и если откинуть все
опасения и страхи, то можно зачароваться этим зрелищем!
Вы только взгляните как он летит, пробивая все уровни, целеустремленно,
властно, сокрушая всё на пути и глядя на него понимаешь… хомячкам
пи@да…
Им не выжить в этой грациозной схватке не на профит, а на смерть.
Хомяки ничего не подозревая вышли на поляну, когда всё было зелёное, в
надежде набрать как можно больше профита. Но Биток всё видел сверху, он
выжидал, когда это прожорливое животное набьёт полные щёки и пузо этим
сорняком Риплом и дикорастущим бесполезным Троном, и понимал, что ещё чуть
чуть и этот хомячок просто не сможет даже рыпаться… Вот они сбились в
кучу и поют ТуЗеМууун взявшись за руки, а значит время пришло...
И вот он час расплаты. Словно удар грома среди ясного неба, подгоняемый
плохими новостями, биток камнем летит вниз, чтобы больно ударить по голове
этих трусливых хомячков...
История повторяется год из года. Трагедия что достойна пера великого
Шекспира, происходит на наших глазах.
Вот он, последний день Помпеи...
Хомячки в панике бросают всё что так долго собирали, скидывают всё в
огромные минуса и бегут поджав хвосты в свои грязные и серые норы, крича
при этом про какой то там пузырь...
Трусливые жадные создания...

И лишь где-то в сторонке, подальше от бирж и ноутбуков, засели уставшие,
измотанные, но опытные холдеры, которые потирают былые шишки и знают, что
после сокрушительного удара по хомячкам, этот гордый и сильный орёл,
скинув лишний балласт, расправит свои крылья и вознесется на такие высоты,
которые он ещё до этого не брал!!!
Он будет гордо лететь всё выше и выше, вдыхая полной грудью одурманивающий
воздух свободы.
Он знает, он ещё покажет всему миру свою красоту и силу, и ничто не сможет
его остановить! То, что он несёт миру, стоит дороже любого золота. Ведь он
несёт надежду людям...
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 21:37

  Михалыч написав:Сочинение на заданную тему Главное на биржу заходить умиротворённым и спокойным как зеркало горного ледяного озера, что укрылось высоко в непроходимых заснеженных горах от всяких катаклизмов и бедствий. И чьи воды настолько чисты и спокойны, словно мой мозг, в тот момент, когда я смотрю на график падающего курса и вижу в нём не страх, не боль или панику, а неописуемой красоты картину. Я испытываю восторг! Сценарий написанный много лет назад, повторяется вновь и вновь. Всё как по нотам, словно сам Бетховен создал эту чарующую сонату. И вот я наблюдаю с улыбкой на лице как биток стремительно летит вниз. Гордый, сильный, словно орёл увидевший свою неосторожную жертву. Его падение настолько грациозно и спланировано, и если откинуть все опасения и страхи, то можно зачароваться этим зрелищем! Вы только взгляните как он летит, пробивая все уровни, целеустремленно, властно, сокрушая всё на пути и глядя на него понимаешь… хомячкам пи@да… Им не выжить в этой грациозной схватке не на профит, а на смерть. Хомяки ничего не подозревая вышли на поляну, когда всё было зелёное, в надежде набрать как можно больше профита. Но Биток всё видел сверху, он выжидал, когда это прожорливое животное набьёт полные щёки и пузо этим сорняком Риплом и дикорастущим бесполезным Троном, и понимал, что ещё чуть чуть и этот хомячок просто не сможет даже рыпаться… Вот они сбились в кучу и поют ТуЗеМууун взявшись за руки, а значит время пришло... И вот он час расплаты. Словно удар грома среди ясного неба, подгоняемый плохими новостями, биток камнем летит вниз, чтобы больно ударить по голове этих трусливых хомячков... История повторяется год из года. Трагедия что достойна пера великого Шекспира, происходит на наших глазах. Вот он, последний день Помпеи... Хомячки в панике бросают всё что так долго собирали, скидывают всё в огромные минуса и бегут поджав хвосты в свои грязные и серые норы, крича при этом про какой то там пузырь... Трусливые жадные создания... И лишь где-то в сторонке, подальше от бирж и ноутбуков, засели уставшие, измотанные, но опытные холдеры, которые потирают былые шишки и знают, что после сокрушительного удара по хомячкам, этот гордый и сильный орёл, скинув лишний балласт, расправит свои крылья и вознесется на такие высоты, которые он ещё до этого не брал!!! Он будет гордо лететь всё выше и выше, вдыхая полной грудью одурманивающий воздух свободы. Он знает, он ещё покажет всему миру свою красоту и силу, и ничто не сможет его остановить! То, что он несёт миру, стоит дороже любого золота. Ведь он несёт надежду людям...

Ага, надежду на то, что в любой момент ваш крипто сундучок будет ограблен анонимными хакерами.
in2015
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 21:42

Re: Бульбашка криптовалют почала лопатися: Bitcoin різко...

  in2015 написав:Ага, надежду на то, что в любой момент ваш крипто сундучок будет ограблен анонимными хакерами.


В нашей стране скорей будешь ограблен родным государством, лично я никогда крипту не покупал и писал свое отношение к ней....

Мысли в слух про инвестиции и сбережения
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 21:42

Все валится, потому что трежеря посыпались - пытаются в них загнать, но ничего не выходит - доходности все равно растут.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 21:54

  hxbbgaf написав:Все валится, потому что трежеря посыпались - пытаются в них загнать, но ничего не выходит - доходности все равно растут.


Тоже наблюдаю за трежерями, по десятилетке уже под 3 процента дают, пока их спасает только невысокая инфляция, но если еще и инфляция бахнет, то доллар и доходность полетят дальше, тогда хорошо будет тем кто год-два года назад когда за Евро давали 1,04-06 и все аналитики в голос вещали, что будет паритет и даже 0,8 не поддался паники, а остался в диверсифицированном портфеле валютных активов, а не перевел все в долларовые активы.

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Михалыч
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:18

Re: Бульбашка криптовалют почала лопатися: Bitcoin різко...

Гривна упала с 8 до 26 , что больше падения Bitcoin на данный момент и ниче :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 23:32

То, чего нет - все еще стоит довольно круглую сумму в 8-9 тыс. баксов)) Вдумайтесь, 8-9 штук за ничто. Даже фантики не удосужились напечатать. МММ курит в сторонке.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 23:58

  SMOKE написав:То, чего нет - все еще стоит довольно круглую сумму в 8-9 тыс. баксов)) Вдумайтесь, 8-9 штук за ничто. Даже фантики не удосужились напечатать. МММ курит в сторонке.


Зато как поднялись те кто во время выскочил, если падение не остановится в ближайшие пару дней то дальше будет очень весело :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 07:16

  Михалыч написав:Сочинение на заданную тему :)

Главное на биржу заходить умиротворённым и спокойным как зеркало горного
ледяного озера, что укрылось высоко в непроходимых заснеженных горах от
всяких катаклизмов и бедствий. И чьи воды настолько чисты и спокойны,
словно мой мозг, в тот момент, когда я смотрю на график падающего курса и
вижу в нём не страх, не боль или панику, а неописуемой красоты картину. Я
испытываю восторг! Сценарий написанный много лет назад, повторяется вновь и
вновь. Всё как по нотам, словно сам Бетховен создал эту чарующую сонату.
И вот я наблюдаю с улыбкой на лице как биток стремительно летит вниз.
Гордый, сильный, словно орёл увидевший свою неосторожную жертву.
Его падение настолько грациозно и спланировано, и если откинуть все
опасения и страхи, то можно зачароваться этим зрелищем!
Вы только взгляните как он летит, пробивая все уровни, целеустремленно,
властно, сокрушая всё на пути и глядя на него понимаешь… хомячкам
пи@да…
Им не выжить в этой грациозной схватке не на профит, а на смерть.
Хомяки ничего не подозревая вышли на поляну, когда всё было зелёное, в
надежде набрать как можно больше профита. Но Биток всё видел сверху, он
выжидал, когда это прожорливое животное набьёт полные щёки и пузо этим
сорняком Риплом и дикорастущим бесполезным Троном, и понимал, что ещё чуть
чуть и этот хомячок просто не сможет даже рыпаться… Вот они сбились в
кучу и поют ТуЗеМууун взявшись за руки, а значит время пришло...
И вот он час расплаты. Словно удар грома среди ясного неба, подгоняемый
плохими новостями, биток камнем летит вниз, чтобы больно ударить по голове
этих трусливых хомячков...
История повторяется год из года. Трагедия что достойна пера великого
Шекспира, происходит на наших глазах.
Вот он, последний день Помпеи...
Хомячки в панике бросают всё что так долго собирали, скидывают всё в
огромные минуса и бегут поджав хвосты в свои грязные и серые норы, крича
при этом про какой то там пузырь...
Трусливые жадные создания...

И лишь где-то в сторонке, подальше от бирж и ноутбуков, засели уставшие,
измотанные, но опытные холдеры, которые потирают былые шишки и знают, что
после сокрушительного удара по хомячкам, этот гордый и сильный орёл,
скинув лишний балласт, расправит свои крылья и вознесется на такие высоты,
которые он ещё до этого не брал!!!
Он будет гордо лететь всё выше и выше, вдыхая полной грудью одурманивающий
воздух свободы.
Он знает, он ещё покажет всему миру свою красоту и силу, и ничто не сможет
его остановить! То, что он несёт миру, стоит дороже любого золота. Ведь он
несёт надежду людям...

Настоящая поэма! Плюсую! :!:
Ferox
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