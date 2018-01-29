Бульбашка криптовалют почала лопатися: Bitcoin різко...

Додано: Суб 03 лют, 2018 16:47

это временно, ну не может биток, коих эмиссия ограничена 1 битком на 350тысяч душ, долгое время стоить менее нескольких десятков миллионов долларей

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!