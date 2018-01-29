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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 лют, 2018 11:39
Уже поднялся "мыльный пузырь" до 9чки =) в этом, на данный момент, вся суть крипты: волатильность и отличный инструмент для спекуляций. Также, очень радуют комментарии от людей без образования про ммм- хорошо что вы зарабатываете на бирже- надо же кому-то и землю копать.
Додано: Суб 03 лют, 2018 13:47
Биток это МММ. А биржа это совем другое.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 03 лют, 2018 15:59
Пузырь - он не "начинает лопаться", он лопается одномоментно. То, что цена в 18к - это пузырь, было очевидно. Но пока также очевидно, что это и не "МММ", сдувшийся в ноль. У актива есть некоторая, отличная от нуля, "справедливая цена". По моему мнению она сильно зависит от того, насколько сильно государства будут противодействовать технологии, и насколько сильно общество станет противодействовать государству в этом вопросе.
Додано: Суб 03 лют, 2018 16:47
это временно, ну не может биток, коих эмиссия ограничена 1 битком на 350тысяч душ, долгое время стоить менее нескольких десятков миллионов долларей
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Суб 03 лют, 2018 19:17
Re: Бульбашка криптовалют почала лопатися: Bitcoin різко...
Крипта коливаєця, а гриша тільки падає... Порівняйте ціну гривні на старті з теперішньою, і аналогічно для крипти
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Нед 04 лют, 2018 09:03
В любой пирамиде есть те, кто выскочил, но их мизер по сравнению с теми, кто влетел. Это рулетка.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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