Бульбашка криптовалют почала лопатися: Bitcoin різко...
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M-Audio написав:Пузырь - он не "начинает лопаться", он лопается одномоментно. То, что цена в 18к - это пузырь, было очевидно. Но пока также очевидно, что это и не "МММ", сдувшийся в ноль. У актива есть некоторая, отличная от нуля, "справедливая цена". По моему мнению она сильно зависит от того, насколько сильно государства будут противодействовать технологии, и насколько сильно общество станет противодействовать государству в этом вопросе.
до нуля не упадёт, я намерен па500 скупать
Уну, выбирай один акк, или забаню по своему усмотрению
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