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Бульбашка криптовалют почала
лопатися: Bitcoin різко...

Бульбашка криптовалют почала лопатися: Bitcoin різко...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 20:59

Re: Бульбашка криптовалют почала лопатися: Bitcoin різко...

Унуноктий написав:
  M-Audio написав:Пузырь - он не "начинает лопаться", он лопается одномоментно. То, что цена в 18к - это пузырь, было очевидно. Но пока также очевидно, что это и не "МММ", сдувшийся в ноль. У актива есть некоторая, отличная от нуля, "справедливая цена". По моему мнению она сильно зависит от того, насколько сильно государства будут противодействовать технологии, и насколько сильно общество станет противодействовать государству в этом вопросе.

до нуля не упадёт, я намерен па500 скупать
Уну, выбирай один акк, или забаню по своему усмотрению
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 21:00

Re: Бульбашка криптовалют почала лопатися: Bitcoin різко...

ruskashtan написав:Ну ну!))) Уже 9300...кто не успел зайти в рынок, тот опоздал, хотя до 15к можно смело покупать биток.
Думаю ещё раз вниз сходим. Скоро
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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