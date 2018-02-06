Бульбашка криптовалют почала лопатися: Bitcoin різко...

Додано: Вів 06 лют, 2018 00:12

SMOKE написав: adikali написав: Мы понимаем купивших в 2013 по 800 и сливших все чуть позже по 200. Для них это МММ, понимаем и сочувствуем. Но не нужно писать крипту не покупал просто так зашел посмотреть. Кто криптой не интересуется, статьи про нее не читает и каменты не оставляет. И даже кто просто интересуется но не покупал про МММ писать не станет ибо пока непонятно что к чему. Мы понимаем купивших в 2013 по 800 и сливших все чуть позже по 200. Для них это МММ, понимаем и сочувствуем. Но не нужно писать крипту не покупал просто так зашел посмотреть. Кто криптой не интересуется, статьи про нее не читает и каменты не оставляет. И даже кто просто интересуется но не покупал про МММ писать не станет ибо пока непонятно что к чему.

С ней все понятно с момента создания- нужно просто иметь мозги и глаза, ну и образование, куда без него. Еще раз - циферки на мониторе стоят 7к Реальных денег. Это все еще супер предложение от лохотронщиков, пусть и гениальных. Лошить весь мир и при этом иметь адептов, верящих, что циферки в мониторе чего- то стоят и что они "не халявщики, а партнеры"- это сильно. С ней все понятно с момента создания- нужно просто иметь мозги и глаза, ну и образование, куда без него. Еще раз - циферки на мониторе стоят 7к Реальных денег. Это все еще супер предложение от лохотронщиков, пусть и гениальных. Лошить весь мир и при этом иметь адептов, верящих, что циферки в мониторе чего- то стоят и что они "не халявщики, а партнеры"- это сильно.

Лудомания, она такаяP.S. с другой стороны, физическое золото тысячелетиями используется как средство сбережения/инвестирования, лишь малая часть его используется в промышленности и в качестве ювелирных украшений, золото так же не сразу стало всеобщим признанным средством сбережения/инвестирования и как и крипта их роднит их ограниченность, крипта и блокчейн сейчас хайп, а золото уже зрелый устоявшийся инвест актив альтернативный официальным властям, регуляторам, бумажным деньгам и утверждать, что крипта это 100 % пузырь и актив который ничего не стоит, пока нельзя.....слишком молодой это актив, да и не понятно, что в итоге выживет/победит, биток, эфир, или какая то другая крипта, ведь был период пару тысяч лет назад когда обыкновенное железо стоило/обменивалось дороже золота, сейчас процессы происходят намного скорей и думаю ждать тысячелетия не придется, что бы окончательно понять будет крипта активом или чем то другим, может средством платежа, а может крипта исчезнет бесследно и в лучшем случае дальше будет использоваться только технология блокчейн. В общем будем посмотреть что из всего этого выйдет.