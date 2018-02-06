Бульбашка криптовалют почала лопатися: Bitcoin різко...
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M-Audio написав:Пузырь - он не "начинает лопаться", он лопается одномоментно. То, что цена в 18к - это пузырь, было очевидно. Но пока также очевидно, что это и не "МММ", сдувшийся в ноль. У актива есть некоторая, отличная от нуля, "справедливая цена". По моему мнению она сильно зависит от того, насколько сильно государства будут противодействовать технологии, и насколько сильно общество станет противодействовать государству в этом вопросе.
до нуля не упадёт, я намерен па500 скупать
Уну, выбирай один акк, или забаню по своему усмотрению
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Пузырь лопнул! Срочно продавайте все свои биткоины! Прямо сейчас
Faceless написав:
ruskashtan написав:Ну ну!))) Уже 9300...кто не успел зайти в рынок, тот опоздал, хотя до 15к можно смело покупать биток.
Думаю ещё раз вниз сходим. Скоро
И еще не раз. Опустимся до 5600, когда народ в панике начнет "спасать хоть что-то", а потом взлетит до небес. Как говорится, ничего личного, просто необразованный народ схлеснулся в неравной битве с гуру Форексных спекуляций.
adikali написав:Мы понимаем купивших в 2013 по 800 и сливших все чуть позже по 200. Для них это МММ, понимаем и сочувствуем. Но не нужно писать крипту не покупал просто так зашел посмотреть. Кто криптой не интересуется, статьи про нее не читает и каменты не оставляет. И даже кто просто интересуется но не покупал про МММ писать не станет ибо пока непонятно что к чему.
С ней все понятно с момента создания- нужно просто иметь мозги и глаза, ну и образование, куда без него. Еще раз - циферки на мониторе стоят 7к Реальных денег. Это все еще супер предложение от лохотронщиков, пусть и гениальных. Лошить весь мир и при этом иметь адептов, верящих, что циферки в мониторе чего- то стоят и что они "не халявщики, а партнеры"- это сильно.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
adikali написав:Мы понимаем купивших в 2013 по 800 и сливших все чуть позже по 200. Для них это МММ, понимаем и сочувствуем. Но не нужно писать крипту не покупал просто так зашел посмотреть. Кто криптой не интересуется, статьи про нее не читает и каменты не оставляет. И даже кто просто интересуется но не покупал про МММ писать не станет ибо пока непонятно что к чему.
С ней все понятно с момента создания- нужно просто иметь мозги и глаза, ну и образование, куда без него. Еще раз - циферки на мониторе стоят 7к Реальных денег. Это все еще супер предложение от лохотронщиков, пусть и гениальных. Лошить весь мир и при этом иметь адептов, верящих, что циферки в мониторе чего- то стоят и что они "не халявщики, а партнеры"- это сильно.
Лудомания, она такая
P.S. с другой стороны, физическое золото тысячелетиями используется как средство сбережения/инвестирования, лишь малая часть его используется в промышленности и в качестве ювелирных украшений, золото так же не сразу стало всеобщим признанным средством сбережения/инвестирования и как и крипта их роднит их ограниченность, крипта и блокчейн сейчас хайп, а золото уже зрелый устоявшийся инвест актив альтернативный официальным властям, регуляторам, бумажным деньгам и утверждать, что крипта это 100 % пузырь и актив который ничего не стоит, пока нельзя.....слишком молодой это актив, да и не понятно, что в итоге выживет/победит, биток, эфир, или какая то другая крипта, ведь был период пару тысяч лет назад когда обыкновенное железо стоило/обменивалось дороже золота, сейчас процессы происходят намного скорей и думаю ждать тысячелетия не придется, что бы окончательно понять будет крипта активом или чем то другим, может средством платежа, а может крипта исчезнет бесследно и в лучшем случае дальше будет использоваться только технология блокчейн. В общем будем посмотреть что из всего этого выйдет.
Пузырь начал лопаться - это смешно, конечно. Если сейчас запретить банкам принимать золото, и проводить транзакции по покупке золота, то да, конечно, золотой пузырь тоже лопнет. Любую идею можно погубить, если пустить к ней правительства. К счастью, не весь мир такой узколобый, и блокчейн как технология стремительно развивается.
argoravest написав:Пузырь начал лопаться - это смешно, конечно. Если сейчас запретить банкам принимать золото, и проводить транзакции по покупке золота, то да, конечно, золотой пузырь тоже лопнет. Любую идею можно погубить, если пустить к ней правительства. К счастью, не весь мир такой узколобый, и блокчейн как технология стремительно развивается.
Развивается-то стремительно, только полезных продуктов от него как от козла молока. Эдакая вещь в себе.