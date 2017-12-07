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26% українських IT фахівців,
які залишили батьківщину,...

26% українських IT фахівців, які залишили батьківщину,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 21:59

26% українських IT фахівців, які залишили батьківщину,...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідно до нещодавнього дослідження DOU.ua, в даний час 4% українських IT фахівців працює за кордоном. При цьому, протягом останніх п'яти років спостерігається стійка тенденція збільшення кількості людей, які виїжджають з України.

Дивися повний текст 26% українських IT фахівців, які залишили батьківщину, працюють у Польщі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 21:59

Только зарплаты указаны брутто, то есть до налогов. На руки будет меньше. Заметно меньше чем в Украине, даже несмотря на рост курса злотого в последнее время. И все равно едут :)
Kanarej
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 00:00

яоаирлыовраилывораиылговаирлыоваиыолваирыолраиыолаирыолаирол

1. Доу немного даунский ресурс. Одмен - манда**тый с Донбасса.
Вонял там, что что это за биспридел, почему СБУ приходит в гости в ОйТи фирмы.
Типа, доколе.
Но что оно, чучело, само привело эту власть не понимает.
Ресурс называют сыроварней, ибо там обитают пожиратели сыров за 500+ грн.

2. Ойтишнеги в основной своей массе - манга**тые.
Но чето не сепары сделали чемодан-вокзал, а преданные поцреоты сдрыснули на меньшие ЗП.

3. Ойтишнеги благодарят Гонтареву за то, что гривня чет приупала в 3,5 раза.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
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