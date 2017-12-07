|
|
|
26% українських IT фахівців, які залишили батьківщину,...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 лют, 2018 21:59
Пропонуємо до обговорення:
Відповідно до нещодавнього дослідження DOU.ua, в даний час 4% українських IT фахівців працює за кордоном. При цьому, протягом останніх п'яти років спостерігається стійка тенденція збільшення кількості людей, які виїжджають з України.
Дивися повний текст 26% українських IT фахівців, які залишили батьківщину, працюють у Польщі
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 79802
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 02 лют, 2018 21:59
Только зарплаты указаны брутто, то есть до налогов. На руки будет меньше. Заметно меньше чем в Украине, даже несмотря на рост курса злотого в последнее время. И все равно едут :)
-
Kanarej
-
-
- Повідомлень: 453
- З нами з: 18.10.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 лют, 2018 00:00
1. Доу немного даунский ресурс. Одмен - манда**тый с Донбасса.
Вонял там, что что это за биспридел, почему СБУ приходит в гости в ОйТи фирмы.
Типа, доколе.
Но что оно, чучело, само привело эту власть не понимает.
Ресурс называют сыроварней, ибо там обитают пожиратели сыров за 500+ грн.
2. Ойтишнеги в основной своей массе - манга**тые.
Но чето не сепары сделали чемодан-вокзал, а преданные поцреоты сдрыснули на меньшие ЗП.
3. Ойтишнеги благодарят Гонтареву за то, что гривня чет приупала в 3,5 раза.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
-
M-A-X
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 1416
- З нами з: 08.10.15
- Подякував: 372 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 26 гостей
Модератори:
Irina555
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|18
|1075
|
|
|16
|1278
|
|
|1
|202
|
реклама
|