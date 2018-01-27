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Британська компанія
створює ракету в Дніпрі

Британська компанія створює ракету в Дніпрі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:12

Британська компанія створює ракету в Дніпрі

Пропонуємо до обговорення:
Британська компанія Skyrora, науково-дослідний центр якої розташований на Дніпрі, в першому кварталі 2018 року проведе випробування двигуна RP-1 суборбітальної ракети Skyrora 1, а в четвертому - тестовий запуск носія, повідомляє SpaceNews.

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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:12

На да, а вот северные корейцы оказались умнее британцев - они еще в начале века украли (скоро выйдут, срок отсидели) чертежи всего, чего им не хватало, и за это время запустили в космос спутник и построили МКБР, угрожая всему миру
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 00:10

max_us_ua

стали ли они от этого счастливее британцев ?
ну и да - не у нас украли , а россияне подарили. Но суть не меняется. У нас украсть не успели , их с чертежами поймали.
yarg
 
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