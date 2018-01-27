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Британська компанія
створює ракету в Дніпрі

Британська компанія створює ракету в Дніпрі
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:12

Британська компанія створює ракету в Дніпрі

Пропонуємо до обговорення:
Британська компанія Skyrora, науково-дослідний центр якої розташований на Дніпрі, в першому кварталі 2018 року проведе випробування двигуна RP-1 суборбітальної ракети Skyrora 1, а в четвертому - тестовий запуск носія, повідомляє SpaceNews.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:12

На да, а вот северные корейцы оказались умнее британцев - они еще в начале века украли (скоро выйдут, срок отсидели) чертежи всего, чего им не хватало, и за это время запустили в космос спутник и построили МКБР, угрожая всему миру
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 00:10

max_us_ua

стали ли они от этого счастливее британцев ?
ну и да - не у нас украли , а россияне подарили. Но суть не меняется. У нас украсть не успели , их с чертежами поймали.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 09:46

  yarg написав:max_us_ua стали ли они от этого счастливее британцев ? ну и да - не у нас украли , а россияне подарили. Но суть не меняется. У нас украсть не успели , их с чертежами поймали.

Про тех, что поймали - написали в газетах. Про тех, что не поймали - не написали.
dm_rodionov
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 16:00

  dm_rodionov написав:
  yarg написав:max_us_ua стали ли они от этого счастливее британцев ? ну и да - не у нас украли , а россияне подарили. Но суть не меняется. У нас украсть не успели , их с чертежами поймали.

Про тех, что поймали - написали в газетах. Про тех, что не поймали - не написали.


та да. и поэтому их выдумали.
yarg
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 17:51

Re: Британська компанія створює ракету в Дніпрі

  max_us_ua написав:а вот северные корейцы оказались умнее британцев

И где теперь Северная Корея с их "умом"? В "Ж" мира!
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 18:22

BIGor

Во-первых, это сарказм. Думаю, всем и так понятно, кто умнее (британцы, покупающие технологии за копейки). Во-вторых, что у Украины тырили технологии (не только КНДР) - тоже очевидно. В-третьих (с позиции человека, который побывал на фронте) - наличие ядерного оружия, а там паче МКБР, в наше время, оказывается, нелишне. И последнее: Северная Корея, не заполучившая ЯО и средства доставки, была бы в еще бОльшей Ж, так как боялась бы дуновения ветра. Ибо я не верю, что ее кто-либо вскрывал бы извне, даже не будь у нее ядерного оружия
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 18:35

Re: Британська компанія створює ракету в Дніпрі

  max_us_ua написав:И последнее: Северная Корея, не заполучившая ЯО и средства доставки, была бы в еще бОльшей Ж, так как боялась бы дуновения ветра. Ибо я не верю, что ее кто-либо вскрывал бы извне, даже не будь у нее ядерного оружия

Її і без ядерної зброї ніхто не збирався чіпати, бо Сеул недалеко від кордону.

Схоже, британська компанія Skyrora, якісь альти, які хочуть, щоб досвічені дядьки (дніпряни), підказали, як краще зробити іграшку.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 22:26

lapay

Саме так. У 2004-2005 р. інженер Південмашу, який проводим до 3 місяців на рік у закордонних відрядженнях, заробляв удома 1500 грн. Який кращий аргумент для того, щоб купувати технології у Дніпрі?
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 07:57

  yarg написав:max_us_ua стали ли они от этого счастливее британцев ? ну и да - не у нас украли , а россияне подарили. Но суть не меняется. У нас украсть не успели , их с чертежами поймали.

За тех, что украли - написали. За тех, что купили - промолчали. Нынешние все технологии продают, и довольно дёшево.
mikola963
 
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