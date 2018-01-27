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Британська компанія створює ракету в Дніпрі
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:12
Пропонуємо до обговорення:
Британська компанія Skyrora, науково-дослідний центр якої розташований на Дніпрі, в першому кварталі 2018 року проведе випробування двигуна RP-1 суборбітальної ракети Skyrora 1, а в четвертому - тестовий запуск носія, повідомляє SpaceNews.
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R2
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:12
На да, а вот северные корейцы оказались умнее британцев - они еще в начале века украли (скоро выйдут, срок отсидели) чертежи всего, чего им не хватало, и за это время запустили в космос спутник и построили МКБР, угрожая всему миру
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max_us_ua
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Додано: Суб 03 лют, 2018 00:10
max_us_ua
стали ли они от этого счастливее британцев ?
ну и да - не у нас украли , а россияне подарили. Но суть не меняется. У нас украсть не успели , их с чертежами поймали.
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yarg
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Додано: Суб 03 лют, 2018 09:46
yarg написав:
max_us_ua стали ли они от этого счастливее британцев ? ну и да - не у нас украли , а россияне подарили. Но суть не меняется. У нас украсть не успели , их с чертежами поймали.
Про тех, что поймали - написали в газетах. Про тех, что не поймали - не написали.
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dm_rodionov
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Додано: Суб 03 лют, 2018 16:00
dm_rodionov написав: yarg написав:
max_us_ua стали ли они от этого счастливее британцев ? ну и да - не у нас украли , а россияне подарили. Но суть не меняется. У нас украсть не успели , их с чертежами поймали.
Про тех, что поймали - написали в газетах. Про тех, что не поймали - не написали.
та да. и поэтому их выдумали.
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yarg
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Додано: Суб 03 лют, 2018 17:51
max_us_ua написав:
а вот северные корейцы оказались умнее британцев
И где теперь Северная Корея с их "умом"? В "Ж" мира!
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BIGor
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Додано: Суб 03 лют, 2018 18:22
BIGor
Во-первых, это сарказм. Думаю, всем и так понятно, кто умнее (британцы, покупающие технологии за копейки). Во-вторых, что у Украины тырили технологии (не только КНДР) - тоже очевидно. В-третьих (с позиции человека, который побывал на фронте) - наличие ядерного оружия, а там паче МКБР, в наше время, оказывается, нелишне. И последнее: Северная Корея, не заполучившая ЯО и средства доставки, была бы в еще бОльшей Ж, так как боялась бы дуновения ветра. Ибо я не верю, что ее кто-либо вскрывал бы извне, даже не будь у нее ядерного оружия
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max_us_ua
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Додано: Суб 03 лют, 2018 18:35
max_us_ua написав:
И последнее: Северная Корея, не заполучившая ЯО и средства доставки, была бы в еще бОльшей Ж, так как боялась бы дуновения ветра. Ибо я не верю, что ее кто-либо вскрывал бы извне, даже не будь у нее ядерного оружия
Її і без ядерної зброї ніхто не збирався чіпати, бо Сеул недалеко від кордону.
Схоже, британська компанія Skyrora, якісь альти, які хочуть, щоб досвічені дядьки (дніпряни), підказали, як краще зробити іграшку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Суб 03 лют, 2018 22:26
lapay
Саме так. У 2004-2005 р. інженер Південмашу, який проводим до 3 місяців на рік у закордонних відрядженнях, заробляв удома 1500 грн. Який кращий аргумент для того, щоб купувати технології у Дніпрі?
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max_us_ua
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Додано: Нед 04 лют, 2018 07:57
yarg написав:
max_us_ua стали ли они от этого счастливее британцев ? ну и да - не у нас украли , а россияне подарили. Но суть не меняется. У нас украсть не успели , их с чертежами поймали.
За тех, что украли - написали. За тех, что купили - промолчали. Нынешние все технологии продают, и довольно дёшево.
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mikola963
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