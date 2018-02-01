Компанія Uber планує запустити сервіс доставки їжі UberEATS в Києві.
Дивися повний текст Uber збирається запустити в Україні сервіс з доставки їжі - ЗМІ.
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:13
Uber збирається запустити в Україні сервіс з доставки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Uber збирається запустити в Україні сервіс з доставки їжі - ЗМІ.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:13
Круто. Очень удобно если они сделают треканье доставки заказа. Для Еда.ua плохая новость. Им придется поднапрячься. От этого несомненно выиграет потребитель.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 23:50
Re: Uber збирається запустити в Україні сервіс з доставки...
Ну редакция и слоупоки.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
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