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Uber збирається запустити в
Україні сервіс з доставки...

Uber збирається запустити в Україні сервіс з доставки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:13

Uber збирається запустити в Україні сервіс з доставки...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Uber планує запустити сервіс доставки їжі UberEATS в Києві.

Дивися повний текст Uber збирається запустити в Україні сервіс з доставки їжі - ЗМІ.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:13

Круто. Очень удобно если они сделают треканье доставки заказа. Для Еда.ua плохая новость. Им придется поднапрячься. От этого несомненно выиграет потребитель.
ssnet
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 23:50

Re: Uber збирається запустити в Україні сервіс з доставки...

Ну редакция и слоупоки.
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
M-A-X
 
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