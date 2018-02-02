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Експерти підрахували, скільки
Росія витрачає на Крим

Експерти підрахували, скільки Росія витрачає на Крим
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:14

Експерти підрахували, скільки Росія витрачає на Крим

Пропонуємо до обговорення:
Анексований півострів "з'їдає" п'яту частину російського бюджету, виділеного на всі регіони. Також через санкції РФ втрачає до 50 мільярдів доларів на рік.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:14

За любовь крымчан к путину заплатит каждый россиянин (С)
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 23:01

  Подолянин написав:За любовь крымчан к путину заплатит каждый россиянин (С)

и к чему ты это?, а за любовь украинцев к порошенко будут платить еще и правнуки... и... что..
Cactus
 
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