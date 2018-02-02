Анексований півострів "з'їдає" п'яту частину російського бюджету, виділеного на всі регіони. Також через санкції РФ втрачає до 50 мільярдів доларів на рік.
Дивися повний текст Експерти підрахували, скільки Росія витрачає на Крим.
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:14
Експерти підрахували, скільки Росія витрачає на Крим
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Дивися повний текст Експерти підрахували, скільки Росія витрачає на Крим.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 23:01
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