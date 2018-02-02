Анексований півострів "з'їдає" п'яту частину російського бюджету, виділеного на всі регіони. Також через санкції РФ втрачає до 50 мільярдів доларів на рік.
Дивися повний текст Експерти підрахували, скільки Росія витрачає на Крим.
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:14
Експерти підрахували, скільки Росія витрачає на Крим
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерти підрахували, скільки Росія витрачає на Крим.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 23:01
Додано: Суб 03 лют, 2018 08:10
это не содержание, а инвестиции в Крым и в обороноспособность РФ. РФ не смогла бы действовать успешно в Сирии без базы в Севастополе. Без успехов в Сирии не было бы наверное договоренности ОПЕК+ и роста цен на нефть. На Востоке уважают силу вот и едет король СА в Москву и не только король.
Востаннє редагувалось ceba в Суб 03 лют, 2018 08:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 03 лют, 2018 08:11
Це він до того, що якби кассапи не були дикунами, то вальцмана певне що у природі б теж не існувало (може імперія і була б, але певне що без "язика маґучєва", з іншим центром тощо); але оскільки "в історії кондиціоналісу не існує", то маємо те що маємо (існують також припущення, що все, що не діється, діється "на краще").
Додано: Суб 03 лют, 2018 08:24
Слід уточнити "інвестиції у військову базу 'крим'". "Курорт" і "рівень життя" (від тих "інвестицій") буде приблизно такий як і в окупованій абхазії ("плюс" сільське господарство без води).
(у кассапів є дві важливі військові бази - "калінінґрад" і "крим". Можуть, якоюсь мірою і собі на втіху, шантажувати ракетами європу ) (що там, між іншим, із кассапськими "стабфондами"?)
Додано: Суб 03 лют, 2018 08:37
А почему вы Порошенко обозвали вальцманом? У вас есть какие-либо основания для этого?
back in USSR
Додано: Суб 03 лют, 2018 09:27
slavek "Ти сказав" ( Де я назвав "порошенка вальцманом"? "справді" ) По деяких фізіях "ґенетику" розпізнати швидше, по деяких "не так очевидно". "Ґройсмана" (як вже на те пішло) "ґройсманом" обзивати потреби немає (ну й, "між іншим", відомо, який "порошенко" зробив цього "свого віницького" "баригу без освіти", чи то з базарною освітою, "прем'єр міністром"; мабуть старається, "прем'єр міністр", як може, але в інтересах клану перш за все, ясна річ) (в тему "істарічєскі так слажілась", безладу "на території Україна", окупації протягом століть, "опломбованих вагонів", голодоморів-геноцидів, нескінченних "хвиль" еміграції, влади бариг "як результат сьогодні")
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