Анексований півострів "з'їдає" п'яту частину російського бюджету, виділеного на всі регіони. Також через санкції РФ втрачає до 50 мільярдів доларів на рік.
Дивися повний текст Експерти підрахували, скільки Росія витрачає на Крим.
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:14
Експерти підрахували, скільки Росія витрачає на Крим
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерти підрахували, скільки Росія витрачає на Крим.
Додано: Суб 03 лют, 2018 08:11
Це він до того, що якби кассапи не були дикунами, то вальцмана певне що у природі б теж не існувало (може імперія і була б, але певне що без "язика маґучєва", з іншим центром тощо); але оскільки "в історії кондиціоналісу не існує", то маємо те що маємо (існують також припущення, що все, що не діється, діється "на краще").
Додано: Суб 03 лют, 2018 08:24
Слід уточнити "інвестиції у військову базу 'крим'". "Курорт" і "рівень життя" (від тих "інвестицій") буде приблизно такий як і в окупованій абхазії ("плюс" сільське господарство без води).
(у кассапів є дві важливі військові бази - "калінінґрад" і "крим". Можуть, якоюсь мірою і собі на втіху, шантажувати ракетами європу ) (що там, між іншим, із кассапськими "стабфондами"?)
Додано: Суб 03 лют, 2018 13:25
Re: Експерти підрахували, скільки Росія витрачає на Крим
Ну так нормально, так победим!
Додано: Нед 04 лют, 2018 06:57
Re: Експерти підрахували, скільки Росія витрачає на Крим
Додано: Нед 04 лют, 2018 07:27
А вальцман это кто?
back in USSR
Додано: Нед 04 лют, 2018 08:02
За Крым две точки зрения: так им и надо, теперь загнуться то санкций. И вторая: так и надо кацапам теперь пусть платят бешенные деньги за Крым. Так для Крыма хорошо или плохо, загнётся или не загнётся.
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