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Експерти підрахували, скільки
Росія витрачає на Крим

Експерти підрахували, скільки Росія витрачає на Крим
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:14

Експерти підрахували, скільки Росія витрачає на Крим

Пропонуємо до обговорення:
Анексований півострів "з'їдає" п'яту частину російського бюджету, виділеного на всі регіони. Також через санкції РФ втрачає до 50 мільярдів доларів на рік.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:14

За любовь крымчан к путину заплатит каждый россиянин (С)
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 08:11

  Cactus написав: и к чему ты это?, а за любовь украинцев к порошенко будут платить еще и правнуки... и... что..

Це він до того, що якби кассапи не були дикунами, то вальцмана певне що у природі б теж не існувало (може імперія і була б, але певне що без "язика маґучєва", з іншим центром тощо); але оскільки "в історії кондиціоналісу не існує", то маємо те що маємо (існують також припущення, що все, що не діється, діється "на краще").
verano_porteno
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 08:24

  ceba написав:это не содержание, а инвестиции в Крым и в обороноспособность РФ. РФ не смогла бы действовать успешно в Сирии без базы в Севастополе. Без успехов в Сирии не было бы наверное договоренности ОПЕК+ и роста цен на нефть. На Востоке уважают силу вот и едет король СА в Москву и не только король.

Слід уточнити "інвестиції у військову базу 'крим'". "Курорт" і "рівень життя" (від тих "інвестицій") буде приблизно такий як і в окупованій абхазії ("плюс" сільське господарство без води).
(у кассапів є дві важливі військові бази - "калінінґрад" і "крим". Можуть, якоюсь мірою і собі на втіху, шантажувати ракетами європу ) (що там, між іншим, із кассапськими "стабфондами"?)
verano_porteno
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 13:25

Re: Експерти підрахували, скільки Росія витрачає на Крим

Ну так нормально, так победим!
fokus
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 06:57

Re: Експерти підрахували, скільки Росія витрачає на Крим

  verano_porteno написав:що якби кассапи не були дикунами,

Когда я смотрю что творится у нас, то возникает вопрос кто ещё дикуны.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 07:27

  verano_porteno написав:Це він до того, що якби кассапи не були дикунами, то вальцмана певне що у природі б теж не існувало .


А вальцман это кто?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лют, 2018 08:02

За Крым две точки зрения: так им и надо, теперь загнуться то санкций. И вторая: так и надо кацапам теперь пусть платят бешенные деньги за Крым. Так для Крыма хорошо или плохо, загнётся или не загнётся.
mikola963
 
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