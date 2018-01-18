Про це йдеться в повідомленні на сайті митного відомства.
Дивися повний текст В Житомирі митники затримали на кордоні 32 кубометри нелегальної деревини.
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Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:15
В Житомирі митники затримали на кордоні 32 кубометри...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Житомирі митники затримали на кордоні 32 кубометри нелегальної деревини.
Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:15
Интересно, пока они показательно протокол оформляли, сколько мимо фур (или вагонов) с древесиной проехало? И вообще, странно, что кто-то пытался везти древесину в или через Беларусь. Пахнет показухой
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