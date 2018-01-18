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В Житомирі митники затримали
на кордоні 32 кубометри...

В Житомирі митники затримали на кордоні 32 кубометри...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:15

В Житомирі митники затримали на кордоні 32 кубометри...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні на сайті митного відомства.

Дивися повний текст В Житомирі митники затримали на кордоні 32 кубометри нелегальної деревини.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лют, 2018 22:15

Интересно, пока они показательно протокол оформляли, сколько мимо фур (или вагонов) с древесиной проехало? И вообще, странно, что кто-то пытался везти древесину в или через Беларусь. Пахнет показухой
max_us_ua
 
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