При температурі -40°С автомобіль зміг зарядитися на 80% за 45 хвилин, пише Mashable.
Дивися повний текст Jaguar випробував електромобіль при температурі -40°С.
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Додано: Суб 03 лют, 2018 00:06
Jaguar випробував електромобіль при температурі -40°С
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Дивися повний текст Jaguar випробував електромобіль при температурі -40°С.
Додано: Суб 03 лют, 2018 00:06
"заводился даже лучше бензинового автомобиля." Интересно как электрический двигатель заводится. У вас может и ток по проводам течет только если кран на стенке откручиваете ?
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