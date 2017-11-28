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Jaguar випробував електромобіль
при температурі -40°С

Jaguar випробував електромобіль при температурі -40°С
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 00:06

Jaguar випробував електромобіль при температурі -40°С

Пропонуємо до обговорення:
При температурі -40°С автомобіль зміг зарядитися на 80% за 45 хвилин, пише Mashable.

Дивися повний текст Jaguar випробував електромобіль при температурі -40°С.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 00:06

"заводился даже лучше бензинового автомобиля." Интересно как электрический двигатель заводится. У вас может и ток по проводам течет только если кран на стенке откручиваете ?
civ
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 05:05

civ

Он, видимо, так заводится, как некая женщина из рекламы "люблю, как она заводится"
max_us_ua
 
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