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Акції німецьких автогігантів
пішли "в мінус" через страйки

Акції німецьких автогігантів пішли "в мінус" через страйки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 00:31

Акції німецьких автогігантів пішли "в мінус" через страйки

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

Дивися повний текст Акції німецьких автогігантів пішли "в мінус" через страйки.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 00:31

Вот это я понимаю - люди борются за каждую копейку для своей семьи. Интересам олигархов они не позволяют стать главенствующими в приоритетах развитии своей державы. И по настоящему видно, что цели забастовки понятны всем.

Не то что у нас - президента геть, подписать ассоциацию и еще всякая фигня, которую страна до сих пор выдохнуть не может.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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