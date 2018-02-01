Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.
Дивися повний текст Акції німецьких автогігантів пішли "в мінус" через страйки.
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Додано: Суб 03 лют, 2018 00:31
Акції німецьких автогігантів пішли "в мінус" через страйки
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Дивися повний текст Акції німецьких автогігантів пішли "в мінус" через страйки.
Додано: Суб 03 лют, 2018 00:31
Вот это я понимаю - люди борются за каждую копейку для своей семьи. Интересам олигархов они не позволяют стать главенствующими в приоритетах развитии своей державы. И по настоящему видно, что цели забастовки понятны всем.
Не то что у нас - президента геть, подписать ассоциацию и еще всякая фигня, которую страна до сих пор выдохнуть не может.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
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