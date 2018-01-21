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У Британії кожне п'яте
робоче місце буде зайнято...

У Британії кожне п'яте робоче місце буде зайнято...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 05:31

У Британії кожне п'яте робоче місце буде зайнято...

Пропонуємо до обговорення:
Кожне п'яте робоче місце в Великобританії (21%) до 2030 року буде зайнято роботами, свідчать дані дослідницького інституту Centre for Cities.

Дивися повний текст У Британії кожне п'яте робоче місце буде зайнято роботами до 2030 р. (дослідження).
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 05:31

И покупать товары тоже будут роботы. А еще инженеры сильно удивятся, когда их, белую кость с высшим образованием заставят бесплатно пахать на бизнесмена вместо чернорабочих. Роботов должен будет кто-то обслуживать, чтобы они производили продукт для частного собственника. Не знаю, понравится ли это всем людям креативных профессий.
Частные собственники сами роют себе яму, и это радует.
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