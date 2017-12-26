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Смартфони стануть швидшими:
ухвалено стандарт пам'яті...

Смартфони стануть швидшими: ухвалено стандарт пам'яті...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 06:24

Смартфони стануть швидшими: ухвалено стандарт пам'яті...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідальний за ухвалення стандартів, пов'язаних з роботою всіх видів пам'яті, комітет JEDEC Solid State Technology Association опублікував специфікації інтерфейсу Універсальний Flash Storage (UFS) у новій третій версії стандарту.

Дивися повний текст Смартфони стануть швидшими: ухвалено стандарт пам'яті UFS 3.0.
R2
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