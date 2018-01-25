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Експорт годинників зі Швейцарії зріс до 1,7 млрд франків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 лют, 2018 07:15
Пропонуємо до обговорення:
Зростання показника фіксується восьмий місяць поспіль.
Дивися повний текст Експорт годинників зі Швейцарії зріс до 1,7 млрд франків
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Додано: Суб 03 лют, 2018 07:15
А где же показатели экспорта в Украину?
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hodkonem36
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Чет 01 лют, 2018 23:19
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