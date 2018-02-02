Компанія "Квазар" заявляє, що не причетна до майнінгу і переказу коштів у терористичні організації "ДНР" і "ЛНР".
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Додано: Суб 03 лют, 2018 07:23
"Квазар" каже, що не причетний до майнінгу і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Квазар" каже, що не причетний до майнінгу і фінансування бойовиків.
Додано: Суб 03 лют, 2018 07:23
да, арендуют помещения и тратять 800кватт в месяц, но Квазар то не имеет отношения, это ж не на его територии и деньги они не брали с них.
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