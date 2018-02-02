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"Квазар" каже, що
не причетний до майнінгу і...

"Квазар" каже, що не причетний до майнінгу і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 07:23

"Квазар" каже, що не причетний до майнінгу і...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія "Квазар" заявляє, що не причетна до майнінгу і переказу коштів у терористичні організації "ДНР" і "ЛНР".

Дивися повний текст "Квазар" каже, що не причетний до майнінгу і фінансування бойовиків.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 07:23

да, арендуют помещения и тратять 800кватт в месяц, но Квазар то не имеет отношения, это ж не на его територии и деньги они не брали с них.
arheops
 
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