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Гройсман вимагає перевірити обґрунтованість підвищення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 03 лют, 2018 08:59
Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив на брифінгу в Богуславі Київської області в п'ятницю, 2 лютого.
Дивися повний текст Гройсман вимагає перевірити обґрунтованість підвищення цін на бензин
.
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Додано: Суб 03 лют, 2018 08:59
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Додано: Суб 03 лют, 2018 09:07
sena_2008atp написав:
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