RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Гройсман вимагає перевірити
обґрунтованість підвищення...

Гройсман вимагає перевірити обґрунтованість підвищення...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 08:59

Гройсман вимагає перевірити обґрунтованість підвищення...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він заявив на брифінгу в Богуславі Київської області в п'ятницю, 2 лютого.

Дивися повний текст Гройсман вимагає перевірити обґрунтованість підвищення цін на бензин.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 79807
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 08:59

Для кого этот цирк?
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1123
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 03 лют, 2018 09:07

  sena_2008atp написав:Для кого этот цирк?

Для электората
Грйс-мэн
 
Повідомлень: 54
З нами з: 22.01.18
Подякував: 33 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: p_a_l і 7 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гройсман пояснив, чому 2017 рік став знаковим для...
R2 » П'ят 02 лют, 2018 11:00
1 24
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лют, 2018 11:00
драйвер
Гройсман обіцяє "звільнити" бізнес від касових апаратів
R2 » Чет 01 лют, 2018 05:55
4 149
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лют, 2018 01:44
AlifeSoft
Гройсман розглядає можливість компенсації провайдерам за...
R2 » Вів 30 січ, 2018 15:28
9 327
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лют, 2018 00:53
galex
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.