Про це повідомив головний операційний директор ПАТ Олександр Перцовський.
Дивися повний текст "Укрпошта" планує збільшити кількість комп'ютеризованих відділень до 4,1 тис..
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Додано: Суб 03 лют, 2018 09:07
"Укрпошта" планує збільшити кількість комп'ютеризованих...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Укрпошта" планує збільшити кількість комп'ютеризованих відділень до 4,1 тис..
Додано: Суб 03 лют, 2018 09:07
Молодцы. Изменения уже понемногу видны.
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